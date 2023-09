Rhein will „Verschnaufpause“ und mehr Grenzkontrolle

Daher fordere er die Bundesregierung auf, Kontrollen an den Grenzen zwischen Tschechien und Sachsen sowie zwischen Polen und Brandenburg einzurichten: „Wir müssen die illegale Migration jetzt in den Griff bekommen. Wir müssen das Schleuserunwesen stoppen“, sagte Rhein. Grenzschutz in Deutschland sei zwar Sache der Bundespolizei. Aber die Länder wären sicherlich dazu bereit, den Bund zu unterstützen, wenn er zum Grenzschutz allein nicht in der Lage sei - „so wie Bayern das an der österreichischen Grenze macht“ und Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) dies an seiner Außengrenze angeboten habe. In Bayern seien schon sehr viele illegale Grenzübertritte verhindert worden.