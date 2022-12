Rhein wirbt für späten Start des Landtagswahlkampfes

„Man kann in einer Koalition sein, ohne so zu tun, als wäre man sich in allen Fragen einig“, sagte Rhein. „Insbesondere bei Fragen, die man gar nicht in seiner eigenen Regierung entscheiden kann, sondern die in Berlin zu entscheiden sind.“ Wichtig sei, dass sich Schwarz-Grün bei den Fragen, die in Hessen entschieden werden können, keinen öffentlichen Streit leiste. „Und das wollen wir auch nicht tun.“ Man werde in Hessen nicht erleben, „dass aus Koalitionsrunden heraus geplaudert wird“.