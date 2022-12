Rhein: Würde auch ohne Pflicht im ÖPNV eine Maske tragen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat zu Besonnenheit in der Debatte um weitere Lockerungen der Corona-Regeln aufgerufen. „Wir wollen so viel Freiheit wie möglich im Zusammenhang mit den Corona-Regeln gewähren“, sagte Rhein der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. „Wir schauen sehr auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen.“ Das gelte auch für die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen.