Rheingehört! #139: Awo-Skandal: Frankfurter Ex-OB verurteilt

Frankfurt/ Wiesbaden. Der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann ist am 23. Dezember 2022 wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen vom Frankfurter Landgericht zu einer Geldstrafe von rund 21.000 Euro verurteilt worden. Feldmann soll seiner Ehefrau im Jahr 2014 eine übermäßig gut bezahlte Anstellung inklusive Dienstwagen bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) verschafft haben. Zudem habe der Sozialverband, geführt vom Ehepaar Hannelore und Jürgen Richter, Feldmanns OB-Wahlkampf 2018 finanziell unterstützt. Dafür habe Feldmann die Awo im Gegenzug bei politischen Entscheidungen in seinem Amt wohlwollend bedacht. Feldmann selbst beharrte während des Gerichtsverfahrens auf seiner Unschuld und beteuerte mehrmals: „Ich bin nicht korrupt.”