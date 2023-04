Rheingehört #155 – Lkw-Streik an der A5: Die Hintergründe

Gräfenhausen. Seit Ende März harren über 60 Trucker hauptsächlich aus Usbekistan und Georgien an der südhessischen A5-Raststätte „Gräfenhausen-West” aus und streiken für ihre teils immer noch ausstehenden Löhne. Noch fehlen fast 100.000 Euro, die Speditionschef Lukas Mazur seinen Fahrern nicht gezahlt hat. An Karfreitag hatte er versucht, die Trailer mit Gewalt wieder in seinen Besitz zu bringen – dabei wurde er von einer paramilitärischen Einheit um den in Polen berüchtigten Krzysztof Rutkowski („Rutkowski Patrol”) unterstützt. Der Versuch schlug fehl und die Verhandlungen dauern weiter an.