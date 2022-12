Rindergulasch und Musik bei der Langen Nacht an Heiligabend

Der gebürtige New Yorker Starr ist gelernter Fluglotse, arbeitet mittlerweile als Ausbilder und engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für die „Lange Nacht am Heiligen Abend“ des Diakonischen Werks für Frankfurt und Offenbach. Die bietet bedürftigen Menschen ein Weihnachtsessen an geschmückten Tafeln und festliche Musik, Obdachlose können in der Kirche, die die gesamte Nacht offen bleibt, übernachten. Starr organisierte das Ganze gemeinsam mit einem fünfköpfigen Team an Helfern, wie er sagte. Diesmal habe ein unverhofft gekommener Gitarrenmusiker spontan für tolle Stimmung gesorgt. Und es habe Rindergulasch gegeben, der sei sehr gut angekommen. Allerdings sei nicht alles gegessen und die Reste schließlich an den Tagestreff der Diakonie gegeben worden.