Rollendes Büro und Schokolade: Wie Kandidaten Auto nutzen

Rheins SPD-Herausforderin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, sagt, das Auto verwandele sich in ihr Büro: „Ich nutze die Fahrten für Telefonate, schaue mir wichtige Unterlagen an, bereite mich auf anstehende Termine vor. Auch Videokonferenzen mache ich aus dem Auto.“ Manche ihrer Tage seien so gefüllt, „dass ich nur bei den Autofahrten dazu komme, etwas zu essen und mich ein bisschen zu stärken“. Besonders gerne nutzt die Bundesinnenministerin nach eigenen Worten ihre Fahrten, „um mit meinem kleinen Sohn und meinem Mann zu sprechen. Das sind die wichtigsten und schönsten Momente.“