Rund 1000 Teilnehmer bei Nahost-Kundgebung in Gießen

Gießen (dpa/lhe) - . Rund 1000 Menschen haben am Samstag in Gießen an einer Kundgebung für „Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten“ teilgenommen. Polizeisprecher Jörg Reinemer berichtete von einem friedlichen Verlauf. Zu der Demonstration „gegen Gewalt und Krieg, für Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten sowie für ein friedliches Zusammenleben in unserem Bundesland Hessen“ hatten die Islamische Religionsgemeinschaft Hessen (IRH) und die Palästinensische Gemeinde Hessen aufgerufen.