Rund 16.000 ukrainische Kinder und Jugendliche an Schulen

Da sich die Zahl der zugewanderten Kinder und Jugendlichen innerhalb eines Jahres durch die Ukraine praktisch verdoppelt habe, sei es für die hessischen Schulen eine gewaltige Herausforderung, so große Mengen in so kurzer Zeit in den regulären Unterricht zu integrieren, erklärte das Ministerium. Außer der großen Menge an zusätzlichen Schülerinnen und Schülern seien keine anderen gravierenden Probleme bei deren Integration in den Klassen bekannt. Belastbare Hinweise über eine Rückkehr der Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien in ihrer ukrainische Heimat lagen dem Kultusministerium nicht vor.