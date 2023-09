Rund 4,3 Millionen Bürger können Hessens 21. Landtag wählen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Rund 4,3 Millionen Wahlberechtigte können für den 21. Landtag in Hessen ihre Kreuzchen machen. Die Abstimmung ist am 8. Oktober. Schon sechs Wochen zuvor hat am 28. August die Briefwahl begonnen. Bereits an jenem Tag nutzte unter anderem Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) diese Möglichkeit in Frankfurt.