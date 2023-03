Rund 509.000 zur OB-Wahl in Frankfurt aufgerufen

Die vorzeitige Abstimmung wurde nötig, weil im November der damalige SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann abgewählt worden war. Wahlberechtigt sind Deutsche und EU-Staatsbürger, die am Abstimmungstag - also am 5. März - mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in Frankfurt haben. Das sind derzeit in Frankfurt rund 509 000 Menschen.