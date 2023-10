Scharfe Kritik an Hessens Freie-Wähler-Chef Eroglu

Gegenüber der VRM hatten zuvor mehrere FW-Kreisverbände, etwa in Marburg-Biedenkopf, „feindliche Übernahmen“ beklagt. Eine „Community mit Migrationshintergrund“ trete dabei besonders in Erscheinung. Wie berichtet, haben etliche Kreis- und Ortsvereine Vorsitzende mit türkischen Wurzeln. Einige FW-Mitglieder stehen zudem in Verbindung mit Gruppierungen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, wie Saadet Partisi oder Milli Görüs. Eine „inhaltliche Beurteilung“ der Vorwürfe wollte die FWG nicht vornehmen, heißt es in der Mitteilung; bis zu einer Aufklärung - die der Bundesvorstand leisten müsse - gelte die Unschuldsvermutung.