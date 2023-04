Schöffe sein: „Das verantwortungsvollste Ehrenamt, das ich kenne”

Was machen Schöffen?

Schöffen bilden mit den Berufsrichtern das Gericht. Wenn ein Schöffe fehlt, könne es nicht tagen, sagt Borutta. Sie sind am Amtsgericht, am Landgericht und im Jugendschöffengericht in Hauptverhandlungen zu Strafsachen eingesetzt und verfolgen die Prozesse von Anfang bis Ende. „Schöffinnen und Schöffen bringen durch ihre Lebens- und Berufserfahrung und durch ihr natürliches Rechtsempfinden eine hohe Kompetenz in die Gerichtsverhandlungen und in die gerichtlichen Entscheidungen ein und verschaffen ihrer Stimme in der Justiz Gehör”, schreibt das hessische Justizministerium. Für das Urteil, das im Namen des Volkes ergeht, sind Schöffen mitverantwortlich, haben das gleiche Stimmrecht wie Berufsrichter. „Es ist das verantwortungsvollste Ehrenamt, das ich kenne”, sagt die Langenerin.