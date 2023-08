Schul-Investitionsstau beträgt fünf Milliarden Euro

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - . An hessischen Schulen haben sich nach aktuellen Schätzungen der Bildungsgewerkschaft GEW nötige Investitionen von mindestens fünf Milliarden Euro angestaut. Allein in Frankfurt seien Sanierungen und Neubauten für schätzungsweise 2,5 Milliarden Euro nötig, sagte Kai Eicker-Wolf von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft der dpa in Wiesbaden. Leider werde der konkrete Investitionsbedarf in Hessen nicht erhoben, die Gewerkschaft fordere dies schon seit langem.