So will Tarek Al-Wazir Ministerpräsident werden

Als ob das nicht genügen würde, droht den Grünen durch dem Asylkompromiss in der EU auch eine innerparteiliche Zerreißprobe. Die Zustimmung der grünen Bundesminister zu Abschiebelagern an den EU-Außengrenzen hat Teile der Parteibasis in Aufruhr versetzt. Der Länderrat am Samstag in Bad Vilbel, gedacht als Turbo für die hessischen Wahlkämpfer, droht zum Scherbengericht zu werden. Al-Wazir stellt auf Nachfrage klar, dass er den Kompromiss mitträgt: „Ich hätte höchstwahrscheinlich zugestimmt.“ Zum Regieren gehöre nun einmal, in schwierigen Zeiten Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich blieben die Probleme in Berlin nicht ohne Rückwirkung auf den Landtagswahlkampf.