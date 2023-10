Solidarität mit Isreal: Kundgebung „größtenteils friedlich“

Frankfurt/Main (dpa) - . Rund 150 bis 200 Menschen haben sich nach Polizeiangaben am Samstagabend aus Solidarität mit Israel auf einer Kundgebung in Frankfurt versammelt. Am Rande der Demonstration habe es auch ein Wortgefecht zwischen pro-palästinensischen und pro-israelischen Menschen gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zudem habe jemand Pfefferspray gesprüht. Es habe vier Festnahmen zur Identitätsfeststellung gegeben. Dennoch sei die Kundgebung „größtenteils friedlich“ gewesen.