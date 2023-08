Sozial-O-Mat vergleicht Sozialpolitik der Hessen-Parteien

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Diakonie hat ein Online-Werkzeug zum Vergleich sozialpolitischer Einstellungen der hessischen Parteien vorgestellt. Der Sozial-O-Mat solle vor der Landtagswahl am 8. Oktober Orientierung bieten, wie der evangelische Wohlfahrtsverband in Frankfurt am Dienstag mitteilte. Das Werkzeug vergleicht Antworten der Nutzer zu den Themen Wohnen, Arbeit, Bildung, Gesundheit, Pflege und Migration mit den Positionen der Hessen-Parteien. Der Fragebogen auf der Website der Diakonie Hessen liefert schließlich eine Schnittmenge zu den Parteien. Er orientiert sich an der Online-Entscheidungshilfe Wahl-O-Mat.