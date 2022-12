SPD-Fraktion begrüßt geplante erleichterte Einbürgerung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mit den geplanten Erleichterungen bei der Einbürgerung können Deutschland und Hessen nach Ansicht der hessischen SPD-Landtagsfraktion für ausländische Fachkräfte attraktiver werden. „Deutschland ist ein Zuwanderungsland, auch wenn das nicht ins Weltbild der Konservativen und der Rechtspopulisten passt“, sagte der Vorsitzende Günter Rudolph am Donnerstag in Wiesbaden. „Wer will, dass die deutsche Wirtschaft auch weiter funktioniert, der muss den jahrelangen Reformstau bei den Regeln für Zuwanderung und Einbürgerung auflösen.“