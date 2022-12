SPD-Fraktionschef attackiert schwarz-grüne Landesregierung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens SPD-Fraktionschef Günter Rudolph hat der schwarz-grünen Landesregierung vorgeworfen, einen schwachen Entwurf für den Doppelhaushalt 2023/24 vorzulegen. Das Leben der Menschen werde durch die Folgen der Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg bestimmt, sagte Rudolph am Dienstag in Wiesbaden in der Haushaltsdebatte im hessischen Landtag. „Aber selbst im Angesicht von gleich zwei globalen Krisen und ihren verheerenden Folgen bleibt Schwarz-Grün ideenlos, mutlos und ohne Ansatz für einen großen Wurf.“ Dabei bräuchten die Menschen und die Unternehmen in Hessen dringend eine Regierung, die imstande sei, ein großes Ziel zu formulieren und zu erklären, auf welchem Weg dies erreichbar sei.