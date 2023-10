SPD Hessen: Unionsklage im Bund „Wahlkampfmanöver“

Berlin/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Generalsekretär der hessischen SPD Hessen, Christoph Degen, hat die Klage der Unionsfraktion gegen die Bundesregierung als Wahlkampfmanöver bezeichnet. „Wenige Stunden vor der Landtagswahl in Hessen missbraucht Friedrich Merz die deutsche Justiz für die Wahlkampfmanöver der CDU“, teilte Degen am Samstag mit. „Die CDU im Bund in Person von Friedrich Merz konzentriert sich darauf, die Ampelkoalition in Berlin und mit ihr die Bundesinnenministerin und Spitzenkandidatin der hessischen SPD, Nancy Faeser, zu diskreditieren, wo immer es möglich ist.“