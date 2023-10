SPD-Landtagsfraktionschef Rudolph: „Bitterer Abend für SPD“

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der hessische SPD-Landtagsfraktionschef Günter Rudolph hat mit Enttäuschung auf die ersten Prognosen zur Landtagswahl reagiert. „Ein trauriger, ein bitterer Abend für die hessische SPD. Da müssen wir nicht drum herum reden“, sagte Rudolph am Sonntagabend in Wiesbaden. „Der Streit in der Ampel war schon in diesem Wahlkampf spürbar.“ Die SPD sei mit den Landesthemen wie der Bildungspolitik nicht durchgedrungen. „Die Menschen wollen Orientierung und Sicherheit. Das ist uns nicht gelungen, das zu vermitteln.“