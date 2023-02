SPD schickt Nancy Faeser als Spitzenkandidatin ins Rennen

Die ehemalige Oppositionsführerin im hessischen Landtag, seit November 2021 Bundesinnenministerin in Olaf Scholz’ (SPD) Ampelkoalition, hatte bereits in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem „Spiegel” ihre Bereitschaft erklärt, für die Sozialdemokraten um das Amt der Ministerpräsidentin zu kandidieren. Zuvor hatten sowohl die Partei als auch Faeser selbst über Wochen mit Blick auf den bevorstehenden „Hessengipfel” eine Antwort auf Fragen nach ihrer Spitzenkandidatur verweigert. „Hessen ist meine Heimat. In Hessen anzutreten, ist für mich eine große Herzenssache”, sagte die 52-Jährige am Donnerstag bei einem digitalen Hintergrundgespräch gegenüber Journalisten. Am selben Tag wurden die Mitarbeiter im Bundesinnenministerium darüber informiert, dass Faeser die erste Frau an der Spitze der hessischen Landesregierung werden wolle, genauso wie sie die erste Frau als Bundesinnenministeriums sei.