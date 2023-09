SPD setzt im Wahlkampf auf Kampf gegen Fachkräftemangel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mit einem Programm gegen den Fachkräftemangel zieht SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser in die heiße Phase des Landtagswahlkampfs in Hessen. „Überall fehlen helfende Hände und Talente“, sagte die Bundesinnenministerin am Montag in Frankfurt. Derzeit fehlten in Hessen 82.000 Fachkräfte, die Zahl habe einen neuen Höchstwert erreicht. Genannt wurden insbesondere Lehrerinnen und Lehrer, Handwerkerinnen und Handwerker, Pfleger und Pflegerinnen sowie Ärzte und Ärztinnen.