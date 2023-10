SPD-Spitzenkandidatin Faeser geht im Wahlkreis leer aus

Frankfurt/M. (dpa) - . SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat das direkte Abgeordnetenmandat für den Landtag im Wahlkreis Main-Taunus I klar verpasst. Bei der Landtagswahl in Hessen am Sonntag landete sie nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis nur auf Platz drei bei den Wahlkreisstimmen. Den Wahlkreis gewann wie schon 2018 der CDU-Abgeordnete Christian Heinz, er zieht damit als direkt gewählter Abgeordneter in den Landtag ein.