SPD und Gewerkschaften wollen öffentlichen Dienst stärken

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Fall einer Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl am 8. Oktober will die SPD den Beschäftigten des öffentlichen Diensts in Hessen mehr Geld zahlen. Auch kürzere Arbeitszeiten sagte die SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Montag bei einem gemeinsamen Pressetermin mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zu. „Der öffentliche Dienst ist die Repräsentanz des Staates“, sagte die SPD-Politikerin. Dennoch werde ein Teil der Beamtinnen und Beamten in Hessen weiter nicht verfassungskonform vergütet, warf Faeser der schwarz-grünen Landesregierung vor.