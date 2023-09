SPD-Wahlkampfauftakt mit Faeser: Scholz sagt Termine ab

Frankfurt/Bad Homburg (dpa/lhe) - . Fünf Wochen vor der hessischen Landtagswahl startet die SPD mit Spitzenkandidatin Nancy Faeser am Sonntag in die heiße Wahlkampfphase. Der offizielle Auftakt in Bad Homburg (17.00 Uhr) findet allerdings ohne Bundeskanzler Olaf Scholz statt - dieser war beim Joggen gestürzt und hatte die Termine in Hessen abgesagt. Stattdessen wird nun Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) teilnehmen, wie ein Sprecher der SPD in Hessen mitteilte.