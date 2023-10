SPD-Wahlvideo über CDU sorgt für Kritik

Frankfurt/Main/Wiesbaden (dpa) - . Eine Woche vor der hessischen Landtagswahl hat ein Video der hessischen SPD über die CDU und deren Spitzenkandidaten Boris Rhein für Aufregung gesorgt. Die hessische SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser ließ das Video am Samstag löschen, wie sie am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Frankfurt am Main sagte. „Das ist nicht mein Stil. Es ist runtergenommen worden“, sagte die Bundesinnenministerin, als sie von Journalisten auf das Video angesprochen wurde. Das Video hatte eine Zusammenarbeit von CDU und AfD als möglich dargestellt und empörte Reaktionen hervorgerufen.