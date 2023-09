Spitzenkandidaten denken verschieden über Grenzkontrollen

Kronberg (dpa/lhe) - . Immer mehr Flüchtlinge und daher wieder mehr Grenzkontrollen? Weniger als einen Monat vor Hessens Landtagswahl am 8. Oktober gehen die Ansichten der drei Ministerpräsidenten-Kandidaten darüber weit auseinander. Der amtierende Regierungschef in Wiesbaden, Boris Rhein (CDU), sagte in der Debatte „RTL-Hessen-Triell“ in Kronberg im Taunus: „Deutschland hat eine große Tradition darin, Menschen aufzunehmen, die in Not sind.“ Das solle natürlich beibehalten werden, „aber wir brauchen eine Verschnaufpause“. Es dürfe keine „grenzenlose Einwanderung“ geben: „Das ist hochgefährlich.“ Wenn es der Bundesregierung nicht gelinge, für den Schutz der EU-Außengrenzen zu sorgen, brauche es „lageangepasste Binnenkontrollen“, obwohl ihm das „im Herzen“ wehtue.