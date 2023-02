Spitzenkandidaten-Duo der Linken in Hessen steht fest

Mit Kula und Schalauske ist die Riege der Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien für die Abstimmung am 8. Oktober komplett: Ministerpräsident Boris Rhein will als CDU-Spitzenkandidat in den Wahlkampf ziehen, für die SPD wirft Bundesinnenministerin Nancy Faeser ihren Hut in den Ring. Die Grünen nominierten am vergangenen Wochenende Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir als Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten. Die AfD hat ihren Fraktionsvorsitzenden Robert Lambrou zum Spitzenkandidaten bestimmt, die FDP den Landtagsabgeordneten Stefan Naas.