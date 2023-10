Spitzenkandidatin Kula: Machen außerparlamentarisch weiter

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische Linke-Landtagsfraktionschefin und Spitzenkandidatin Elisabeth Kula hat sich sehr enttäuscht über den Wahlausgang gezeigt. „Das Ergebnis ist total bitter. Da gibt es auch nichts drumrumzureden. Wir hätten uns natürlich gewünscht und gehofft, dass wir wieder in den Landtag einziehen“, sagte Kula am Sonntagabend in Wiesbaden.