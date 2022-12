Staatsanwalt: Geldstrafe wegen Vorteilsannahme für Feldmann

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen soll der frühere Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) nach dem Willen der Staatsanwaltschaft zu einer Geldstrafe in Höhe von 31.500 Euro verurteilt werden. Dabei geht es um die Anstellung Feldmanns damaliger Freundin als Leiterin einer deutsch-türkischen Kita der Arbeiterwohlfahrt (Awo) zu einem übertariflichen Gehalt. Dazu habe sie einen Schein-Minijob und einen Dienstwagen erhalten, sagte Staatsanwalt Johannes Schmidt am Mittwoch vor dem Frankfurter Landgericht.