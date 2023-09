Stadt Hanau bringt Kaufhof-Kauf auf den Weg

Hanau (dpa/lhe) - . Die Stadt Hanau will das Areal von Galeria Kaufhof kaufen und damit die Zukunft der Immobilie selbst gestalten. Der Magistrat stimmte am Montag dem Erwerb der Immobilie zu. Das Kaufhaus wird Ende Januar 2024 schließen. Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) machte deutlich, dass die Stadt bei der Entwicklung „einer der besten Adressen“ Hanaus das Sagen haben will. „Ein langer Leerstand würde viele Gefahren bringen“, warnte er am Montagabend bei der Vorstellung der Pläne in einer Ausschusssitzung der Stadtverordnetenversammlung.