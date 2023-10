Stefan Naas: „Überglücklich“ über Wiedereinzug in Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der hessische FDP-Spitzenkandidat Stefan Naas hat sich nach der Zitterpartie seiner Partei um den Einzug in den Landtag „überglücklich“ gezeigt. „Das war ein Krimi“, sagte Naas dem Sender Hit Radio FFH. Die hessische FDP habe es wieder „sehr spannend“ gemacht. „Es hat ein bisschen Tradition, aber so hätte ich es mir nicht gewünscht, aber ich bin überglücklich“, so Naas - dass es die Liberalen in einem großen Flächenland wie Hessen wieder geschafft hätten.