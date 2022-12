Steigende Zahl der Kirchenaustritte in Hessen

Frankfurt/Limburg/Darmstadt (dpa/lhe) - . An Heiligabend singen viele Menschen die alten Weihnachtslieder gern in festlich geschmückten Kirchen, vor Krippe und Weihnachtsbaum. An ganz normalen Sonntagen sind die Kirchen in der Regel deutlich leerer - und eine zunehmende Zahl von Menschen hat mit einem Kirchenaustritt den großen christlichen Kirchen auch in Hessen den Rücken gekehrt. Für die Kirchen bedeutet das für die kommenden Jahre auch Sparzwänge.