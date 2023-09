„Sterbende Dörfer“: Mehr Tempo bei Verkehrswende gefordert

Das meistgenutzte Verkehrsmittel ist nach wie vor das Auto. Auch hier gebe es in Sachen Verkehrswende noch viel zu tun, erklärt der ADAC. So fehlten Ladepunkte für E-Autos. Hessen versuche zwar aufzuholen, aktuell gebe es aber noch Defizite. „Die Antriebswende muss vorankommen und dazu ist es absolut notwendig, dass die Rahmenbedingungen stimmen“, sagt ADAC-Verkehrsexperte Wolfgang Herda. In den Erhalt von Straßen und Brücken müsse mehr investiert werden. Insbesondere die Kommunen müssten dabei vom Bund und vom Land mehr unterstützt werden: „Sonst ist mit starken Verkehrsbehinderungen zu rechnen.“