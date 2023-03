Stichwahlkandidaten für Bürgermeisteramt: Los entscheidet

Nauheim (dpa/lhe) - . Erst das Los brachte Klarheit. Nach einem Patt der Zweitplatzierten bei der Bürgermeisterwahl in Nauheim (Kreis Groß-Gerau) hat nun das Glück über die Stichwahl entschieden. Bei der Auslosung gewann die Sozialdemokratin Rosalia Radosti gegen den Christdemokraten Max Hochstätter, teilte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch mit. Beide hatten bei der Wahl jeweils 796 Stimmen oder 17,8 Prozent erzielt. Deshalb kam es Dienstagabend in der knapp 11.000 Einwohner zählenden Kommune zu der seltenen Suche nach der Herausforderin bei der Stichwahl am 19. März.