Streit um Verhältnis zwischen Schulleitungen und Schulämtern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Gibt es ein Kommunikationsproblem zwischen Schulleitungen und Schulämtern in Hessen? Die Studie „Gewalt gegen Lehrkräfte in Hessen“, die die Universität Gießen im Auftrag des Deutschen Beamtenbundes (dbb) Hessen durchgeführt hatte, deutete darauf hin. Aber nicht alle sehen das so.