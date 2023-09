Stromleitung auf Zielgerade: Hessischer Teil fertiggestellt

„Mit dem neuen Leitungsabschnitt ist ein zentraler Baustein der Energiewende in Hessen sichtbare Realität geworden. Denn nur mit dem konsequenten Netzausbau schaffen wir die Voraussetzungen, erneuerbare Energien in das Stromnetz zu integrieren und damit deren Anteil dauerhaft zu erhöhen“, erklärte Hessens Energie- und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Die Leitung trage dazu bei, die strukturellen Netzengpässe in Nord-Süd-Richtung spürbar zu verringern.