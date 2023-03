Studie: Anteil der Jugendlichen ohne Abschluss stagniert

In den Bundesländern gibt es deutliche Unterschiede beim Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss. Hessen schneidet vergleichsweise gut ab: Mit 5,3 Prozent hat das Bundesland - nach Bayern mit 5,1 Prozent - die zweitniedrigste Quote. Die meisten jungen Menschen ohne Abschluss gab es zuletzt in Bremen, wo das auf jeden zehnten Schulabgänger zutraf. Bundesweit lag der Anteil bei 6,2 Prozent.