Studie: „Heißer Herbst“ hat nicht stattgefunden

Wiesbaden (dpa) - . Der von manchen Politikern und Experten erwartete „heiße Herbst“ von Protesten in Deutschland ist laut einer aktuellen Studie ausgeblieben. „Die vielfältigen Forschungsergebnisse spiegeln ein heterogenes Protest- und Diskursgeschehen wider“, teilte der Forschungsverbund Motra am Montag vor dem Start seiner Jahrestagung in Wiesbaden mit. „Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das unter dem Schlagwort „Heißer Herbst“ befürchtete Protestgeschehen in 2022 nicht stattgefunden hat.“