Synodalversammlung stärkt Laienrechte leicht

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche hat sich am Freitag für mehr Kompetenzen der Laien - der Nicht-Kleriker- ausgesprochen. Mit einer Mehrheit von 169 Ja-Stimmen akzeptierte die in Frankfurt/Main tagende Synodalversammlung den sogenannten Handlungstext „Verkündigung des Evangeliums durch Lai*innen in Wort und Sakrament“. Es gab 17 Nein-Stimmen. Auch die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit unter den Bischöfen wurde erreicht.