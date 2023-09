Syrische Ärzte: gut ausgebildet und trotzdem ausgebremst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mehr als jeder zehnte Arzt in Hessen ist Ausländer - besonders stark vertreten sind Menschen aus Syrien. Sie spielen im Gesundheitssystem eine immer größere Rolle, wie Landesärztekammer und Kassenärztliche Vereinigung berichten. Aber Berufseinsteiger haben es alles andere als leicht. Die „Syrische Gesellschaft für Ärzte und Apotheker in Deutschland“ möchte das ändern. Am Samstag hatte sie zu ihrem zweiten Jahreskongress nach Frankfurt eingeladen. Das Motto: „Deutsches Gesundheitssystem und syrische Fachkräfte: eine gegenseitige Stärkung“.