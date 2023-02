Syrische Militärkrankenhäuser: Arzt sagt aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Prozess gegen einen wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagten syrischen Arzt hat am Montag ein Kollege des Angeklagten vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt als Zeuge ausgesagt. Dabei ging es unter anderem um die Zustände in dem Militärkrankenhaus, in dem beide Männer arbeiteten. Die überwiegende Mehrheit der in dem Krankenhaus arbeitenden Menschen sei loyal gegenüber dem syrischen Regime gewesen, sagte er. Zu dem Angeklagten habe er ein kollegiales Verhältnis, aber keinen engeren privaten Kontakt. Über Politik sei nicht gesprochen worden.