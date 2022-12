Mehr Bedürftige, weniger Spenden - Krise für Hessens Tafeln

Was brauchen die Tafeln mit diesen schwierigen Zukunftsaussichten derzeit am dringendsten?

Sicherlich Geldspenden. Das Spendenaufkommen hat sich in diesem Jahr mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine verringert. Viele haben direkt an die Ukraine oder andere Hilfsorganisationen gespendet. Seit dem Sommer steigt das Spendenaufkommen für die Tafeln aber wieder. Man stellt fest, dass die, die mehr haben, mit größeren Spenden kommen. Aber auch viele, die nicht so viel haben, versuchen zu helfen. Natürlich helfen auch Lebensmittel-Großspenden. Und selbstverständlich benötigen wir immer Ehrenamtliche – gerne als Fahrer und auch für die Vorstandsarbeit vor Ort.