Tausende studentische Hilfskräfte nur kurzzeitig angestellt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Tausende studentische Hilfskräfte sind 2022 für weniger als zwölf Monate an hessischen Hochschulen beschäftigt worden. Von insgesamt 10 671 studentischen Hilfskräften arbeiteten nur 1762 länger als ein Jahr in ihrer jeweiligen Position, teilte das Wissenschaftsministerium in Wiesbaden auf Anfrage der SPD-Opposition im Landtag mit. 4194 waren demnach zwischen 6 und 11,9 Monate und 4715 sogar für weniger als ein halbes Jahr angestellt.