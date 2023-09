Thüringer Votum: Spitzenkandidaten betonen Brandmauer zu AfD

Wiesbaden (dpa) - . Nach der mit Hilfe der AfD beschlossenen Steuersenkung in Thüringen hat Hessens Ministerpräsidenten-Kandidat Tarek Al-Wazir die Distanz zu der rechtspopulistischen Partei betont. „Mit mir ist eine Brandmauer eine Brandmauer. Wir dürfen Mehrheiten niemals auf die Zustimmung der AfD stützen - egal um was es geht“, teilte der Grünen-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. „Als Ministerpräsident braucht man dazu eine klare Haltung. Die habe ich.“ Amtierender Regierungschef in Hessen ist Boris Rhein (CDU) - und Al-Wazir Vizeministerpräsident. Derzeit regiert Schwarz-Grün in Wiesbaden. Am 8. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt.