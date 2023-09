„Triell“ mit den Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen

Frankfurt/M. (dpa/lhe) - . Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl in Hessen messen sich die drei Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen am Montag (19.30) in Frankfurt in einem weiteren Rededuell. Organisiert haben das „Triell“ von Boris Rhein (CDU), Nancy Faeser (SPD) und Tarek Al-Wazir (Grüne) der Privatsender Hit Radio FFH und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ („FAZ“). Moderiert wird die Veranstaltung von Hit-Radio-FFH-Chefredakteurin Eva Burkert und „FAZ“-Landtagskorrespondent Ewald Hetrodt.