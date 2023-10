„Triell“ mit Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen

Rhein, Faeser und Al-Wazir haben sich im laufenden Wahlkampf in Hessen schon mehrmals in Podiumsdiskussionen gemessen. In jüngsten Umfragen lag die CDU deutlich vor SPD und Grünen. Derzeit regieren die Christdemokraten und Grünen gemeinsam in Wiesbaden. Gewählt wird der neue hessische Landtag am 8. Oktober.