Trübe Aussichten für Kommunen trotz sprudelnder Steuern

Trotz stark steigender Ausgaben erzielten die Städte, Gemeinden und Kreise 2022 einen Haushaltsüberschuss - zum siebten Mal in Folge. Mit 153 Millionen Euro war er laut der Studie jedoch gering und weit entfernt von den Werten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg an der Spitze. Da sich die Konjunktur abkühle und die Ausgaben hoch blieben, sei der Ausblick pessimistisch. „Bei anhaltenden Defiziten fehlen finanzielle Handlungsspielräume und die kommunale Selbstverwaltung ist bedroht. Das ist nicht nachhaltig und nicht tragbar“, betont Kirsten Witte, Kommunalexpertin der Bertelsmann Stiftung.