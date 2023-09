Über 60.000 ABC-Schützen starten ihre Schullaufbahn

Den Eltern empfahl er Gelassenheit sowie Vertrauen in Schulen und Lehrer: „Wir stecken unsere ganze Energie nicht nur in die Unterrichtsversorgung, sondern auch in unsere multiprofessionellen Teams an den Schulen wie etwa die rund 1150 sozialpädagogischen Fachkräfte oder unsere Schulgesundheitsfachkräfte.“ So werde die Qualität von Bildung und Betreuung gefördert und „für eine immer bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ gesorgt.